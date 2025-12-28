【箱根駅伝5強のキーマン（2）】山の名探偵が満を持して、3年連続の5区山上りに挑む。初出走の1年時は区間6位、前回大会は6位でたすきを受けると、区間2位の快走で3位で芦ノ湖のゴールへ。最後は左手人さし指と親指を突き出す「真実はいつもひとつ」のコナンポーズでテープを切り、一躍時の人になった。迎えた2月の日本学生ハーフ。沿道から「名探偵！」の声援が飛ぶ中で1時間0分6秒の好タイムで優勝。7月のワールドユニバー