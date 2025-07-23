28年ロサンゼルス五輪を目指すU―22サッカー日本代表は27日、ケーズデンキスタジアム水戸でU―21オール茨城との茨城ネクストジェネレーション杯決勝に臨み、6―1の大勝を収めた。先制弾を決めたFWンワディケ・ウチェブライアン世雄（20）は2戦連発で大会MVPを受賞。日本協会は28日、来年1月開幕のU―23アジア杯に臨むメンバー23人を発表する。桐蔭横浜大2年のンワディケがゴールラッシュの口火を切った。前半9分、MF川合とのパ