[12.27 プレミアリーグ第18節 アーセナル 2-1 ブライトン]プレミアリーグは27日、各地で第18節を開催。アーセナルがブライトンを2-1で下し、リーグ戦3連勝で首位をキープした。怪我人続出のホームアーセナルは右サイドバックのDFユリエン・ティンバー、DFベン・ホワイト、右サイドバックも可能なDFクリスティアン・モスケラらが不在のため、MFデクラン・ライスがそのポジションに入る。また、アップ中にDFリッカルド・カラフィ