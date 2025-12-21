◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ4団体統一王者・井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBC同級2位 アラン・ピカソ(メキシコ)（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）に3―0判定勝ちで、自身の持つ男子史上最多記録を更新する6度目の4団体王座同時防衛に成功。ジョー・ルイスと