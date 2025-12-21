ボートレース蒲郡の「日本モーターボート選手会会長杯争奪戦」は２７日、準優勝戦が行われた。山田亮太（４６＝東京）は２号艇の準優９Ｒ、２着を確保して優出。２連率４０％の６３号機は「伸び系の足で良かった」と好感触。「リング交換直後の１走目がいいので、準優同様に優勝戦も同じところに新品リングを２本入れる」とリング交換で勝負をかける。これで３節連続優出。「２節前のとこなめ（４着）も前節の多摩川（５着）