ボートレース尼崎の「日本ＭＢ選手会代表杯争奪歳忘れ第３８回今年もありがとう競走」は２７日、４日間の予選が終了。準優進出戦に進む２４選手が決まった。木村仁紀（３３＝滋賀）は予選ラストの４日目を３、１着とまとめ、６位で予選を突破。「Ｓもきっちり行けました。足もぼちぼちですが悪くないですよ」と舟足の感触も上々だ。２０２６年前期適用勝率６・６１で７期連続Ａ１キープ。「自分のカタチで勝負したい。ペラ