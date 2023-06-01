Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼SP¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È°ú¤­ºÝ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âÂç³èÌö¤Î°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¤¬¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð±é¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¤Î¿·½ñ¡ÖÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÄêÇ¯¤ÎÇ¯¡¢60ºÐ¤«¤é65ºÐ¤Ç½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÀèÇÚÊý¡¢½ôÀèÇÚÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È°ìÀ¸