26ÆüÌë¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤­¤¿Àã¤Ë¤è¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿Â¿½Å»ö¸Î¤Ï¡¢»à¼Ô¤¬2¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢26¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ï¡¢¾å¤êÀþ¤Ç¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢26ÆüÌë7»þÈ¾¤´¤í¡¢·²ÇÏ¸©¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤ê¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î½Ð¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢Àã¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ãæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸åÂ³¤Î¼Ö¤¬¼¡¡¹¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É67Âæ