¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë2¡¼1¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï27Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜµò¤Ç¤Î¥¦¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤Ë2¡¼1¤Ç¾¡Íø¤·¸ø¼°Àï4Ï¢¾¡¡£¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡Ê23¡Ë¤¬Á°È¾41Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£7·î¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇµÞ»à¤·¤¿¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥¸¥ç¥¿¤µ¤ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò