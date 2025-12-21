プレミアリーグ第18節が27日に行われ、リヴァプールとウルヴァーハンプトン（ウルブス）が対戦した。リヴァプールは11月に公式戦3連敗を喫したものの、その後の公式戦6試合では4勝2分けと、徐々に結果を取り戻してきた。前節はアレクサンデル・イサクが負傷する不運があったが、敵地で勝ち切ることに成功した。対するウルブスは、ここまでのリーグ戦で2分15敗と長いトンネルから抜け出せずにいる。リヴァプールは出場停止の