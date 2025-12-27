ブライトンは27日、プレミアリーグ第18節のアーセナル戦を行う。MF三笘薫はメンバー外となったが、現地記者によると体調不良が理由だという。三笘は9月27日のチェルシー戦で足首を負傷するも、今月13日のリバプール戦(●0-2)で後半19分から出場して10試合ぶりに復帰。続く同20日のサンダーランド戦(△0-0)も後半19分から出場し、コンディションを徐々に上げつつある状況とみられている。そうして迎えるアーセナル戦だが3試合