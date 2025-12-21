セリエA 25/26の第17節 レッチェとコモの試合が、12月27日23:00にスタディオ・ヴィア・デル・マーレにて行われた。 レッチェはリッカルド・ソッティル（FW）、ニコラ・シュトゥリッチ（FW）、サンティアゴ・ピエロッティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、ヘスス・ロドリゲス（FW）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。 20分に試