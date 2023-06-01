¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ë¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¡¢·ã¤·¤¯¤Õ¤­¾å¤¬¤ë±ê¡£¤­¤Î¤¦¡Ê27Æü¡Ë¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡Ö¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç²Ð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¶á¤¯¤ËÄä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ4Âæ¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È