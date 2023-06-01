µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¸áÁ°0»þ6Ê¬¤´¤í¡¢ÂæÏÑÉÕ¶á¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¿äÄê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë6.7¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï40km¡£ÆüËÜ¤Ç¤â²­Æì¸©²­Æì¸©ÀÐ³À»Ô¡¢ÃÝÉÙÄ®¡¢Í¿Æá¹ñÄ®¤Ç¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£µÜ¸ÅÅç»Ô¡¢Â¿ÎÉ´ÖÂ¼¤Ç¤â¿ÌÅÙ1¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î±è´ß¤Ç¤Ï¼ã´³¤Î³¤ÌÌÊÑÆ°¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èï³²¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£