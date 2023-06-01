¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥­¡¼¥¦¤Ç27Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â46¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥­¡¼¥¦¤Î3Ê¬¤Î1¤ËµÚ¤ÖÃÏ°è¤ÇÄäÅÅ¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥­¡¼¥¦¤Ç27Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÈÌµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¡¢»Ò¤É¤â2¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â46¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬¤ª¤è¤½500µ¡¤ÎÌµ¿Íµ¡¤È40È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ç