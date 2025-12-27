¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè18Àá¡Û(The City Ground)N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È 1-2(Á°È¾0-0)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C<ÆÀÅÀ¼Ô>[N]¥ª¥Þ¥ê¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó(54Ê¬)[¥Þ]¥Æ¥£¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹(48Ê¬)¡¢¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥­(83Ê¬)<·Ù¹ð>[N]¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó(43Ê¬)[¥Þ]¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹(36Ê¬)¡¢¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼(59Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é(75Ê¬)´Ñ½°:30,778¿Í