WINOが、23年振りの新曲「Only time knows」を本日配信リリースした。今作はファッションデザイナーの宮下貴裕（Number (N)ine By Takahiro Miyashita）がデザインした両面マフラータオルとCDがセットになった完全生産限定盤でもリリースされ、VICTOR ONLINE STOREと、本日東京・恵比寿LIQUIDROOM開催される復活ライブの会場でも先着で販売される。ジャケット写真「Only time knows」はそのタイトルの通り、解散から復活までの時間