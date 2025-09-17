最速１５４キロを誇る来秋ドラフト１位候補右腕、横浜・織田翔希（２年）へ、メジャー６球団が関心を寄せ、横浜市内の同校へ視察に訪れていることが２７日、分かった。潜在能力にあふれた右腕を巡り、ＭＬＢ球団も含めた日米争奪戦に発展する可能性が出てきた。プロアマでボーダーレスが進む日米の野球界。メジャーの動きは早かった。すでに６球団が織田を視察し、調査を進めていることが判明した。今年１月には、桐朋（東京）