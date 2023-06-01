£±£¹Æü¡¢³¤Æî¾ÊÅìÊý»Ô¤ÎÇòººÂ¼¤ÇÃÝ´ÈÉñ¡ÊÅÁÅýÅª¤Ê¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥À¥ó¥¹¡Ë¤òÍÙ¤ë¥ê¡¼Â²¤Î½÷À­¡£¡ÊÅìÊý¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿²¦Î´¸¢¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý12·î27Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾ÊÅìÊý»Ô¤ÎÇòººÂ¼¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¡¢¥ê¡¼Â²¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê½ËÆü¡Ö»³ÍóÀá¡×¤Î¹Ô»ö¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Â¼¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÁ¥·¿²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅÁÅýÅª²È²°¤Î½¸¤Þ¤ë½¸Íî¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤­¤¿¥ê¡¼Â²¤Î¿ôÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò¡ÖÀ¸¤­¤¿·Á¡×¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÆü¤Ï