「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）王者井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１２０−１０８、１１９−１０９、１１７−１１１）で下し、防衛に成功。自身初の２戦連続の判定勝ちとなったが、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを抜き歴代単独トップとなる世界戦２７連勝を果たした。通算成績を３２戦全勝２７ＫＯ