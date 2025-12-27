「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）王者井上尚弥（３２）＝大橋＝がＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１２０−１０８、１１９−１０９、１１７−１１１）で下し、防衛に成功。自身初の２戦連続の判定勝ちとなったが、ジョー・ルイス、フロイド・メイウェザーを抜き歴代単独トップとなる世界戦２７連勝を果たした。通算成績を３２戦全勝２７ＫＯ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 2. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
- 3. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
- 4. 宮崎氏 元夫が養育費巡る嘘告白
- 5. 名大病院 複数の医療事故発生も
- 6. 高山一実&ふくらP 離婚を発表
- 7. M-1Vのたくろう 大企業がCM起用
- 8. 女性向け風俗店 利用者の訴え
- 9. Mステで15年ぶり登場 面影がない
- 10. 「ずとまよ」上海公演の中止発表
- 1. 23区家庭ゴミ有料化 知事が強調
- 2. 名大病院 複数の医療事故発生も
- 3. 佳子さま結婚を躊躇? 2つの理由
- 4. 高校生カラオケ 楽曲ランキング
- 5. 市役所誤る シンママ借金250万に
- 6. 「桜花中」新設中学校名に異論
- 7. 関越道の通行止め 27日解除せず
- 8. 盗撮・画像共有 元教師8回目逮捕
- 9. 関越道多重事故 通行止め続く
- 10. アイドルへの「花」トラブル多発
- 1. 母も解けず検索…小6の面積問題
- 2. 女性向け風俗店 利用者の訴え
- 3. 上野公園トイレ改修「不安です」
- 4. 「旦那さん浮気してる」DMで発覚
- 5. ただならぬ空気 ヤクザの火葬
- 6. 親が元気に→子が破産する末路
- 7. 海外ではNG 日本人のマナー違反
- 8. トラブル相次ぐ民泊、各種施設を政府が一元管理へ…外国人経営者の在留資格取り消しなど「厳しく対処」検討
- 9. スマホない時代何して過ごした?
- 10. 「座席トラブル」なぜ起きる?
- 1. 中国で「無痛登山」が大ブーム
- 2. 財閥家の娘アイドル 後悔ない
- 3. 不用意なAI導入 企業は見誤る
- 4. 西アフリカ「非常事態」情勢悪化
- 5. 金正恩氏がプーチン氏に祝電
- 6. 3児の母が森に目をやる 恐怖の訳
- 7. ロシア軍、キーウに大規模攻撃 3分の1の地域で停電
- 8. 韓国で購入の飲料が「焼酎」
- 9. 皮肉も? ノーベル賞選考の背景
- 10. 中国ドラマ制作 国境越えた交流
- 11. 画像生成AI「NovelAI」でイラストを描くのに使えるDanbooruのタグを使ったプロンプト・呪文をクリックしていくだけで自動生成できる「tags.novelai.dev」
- 12. 台湾の新星スリ・リン、NHKドラマで菅田将暉と共演へ 8カ月日本語特訓
- 13. サムスン電子が過去最高値を更新
- 14. 沖縄巡る中国系記事 急増に
- 15. 「サンタと妻」スピード違反 米
- 16. 日本の核保有発言 中国が報道
- 17. 宇宙で飼育のマウス 帰還後出産
- 18. 台湾での極端な出生数の減少、根本的原因は「安全感の喪失」―中国メディア
- 19. 国境に壁を作る代わりに構想されている新しい都市の形
- 20. 超絶クオリティのフィギュアを4人のクリエイターが自由に彩色すると見た目はこんなに変化する
- 1. 年越しそばは贅沢 79歳嘆き
- 2. 速読は損? 脳神経科学者が解説
- 3. 生成AIで激変 月商100万円成功も
- 4. 菓子パン&ジュース 勉強の天敵
- 5. 貯蓄と退職金で老後生活賄えるか
- 6. TPP 新たな経済威圧への対応は
- 7. 「生前贈与の失敗パターン」3選
- 8. 義実家へ帰省 心づけの妥当額は?
- 9. 「考えが浅い人」との決定的な差
- 10. 「世界一標高が高いギャラリー」をもつアーティストが教えてくれたこと
- 11. 中学数学で習う｢最も基本的な数｣はナゾだらけ…天才数学者たちを悩ませ続ける｢素数｣の未解決問題
- 12. 日経225先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
- 13. イマーシブ・フォート営業終了へ
- 14. 恵比寿ガーデンプレイスなど外資へ、サッポロHDが不動産事業の売却決定
- 15. 65歳で年金受給を開始しましたが、貯金が300万円あります。「年金生活者支援給付金」は対象外になるのでしょうか？
- 16. 66歳の母が手術・入院予定。「医療費は20万円くらい」と言われ不安でいっぱいに。高額療養費制度が使える場合と使えない場合がると聞いたのですが、本当ですか？
- 17. ｢ばけばけ｣泣きながら話し､泣きながら聴いた…人種も年齢も違う小泉セツとハーンを結び付けたもの
- 18. PayPayとクレカ どちらがお得?
- 19. アルファード「残クレ」の利点
- 20. ピアラ、今期経常は黒字浮上へ
- 1. LINE、「スタンプまとめ2025」を公開 1年間に使ったスタンプを振り返り
- 2. PayPay JRAサービスと連携開始
- 3. スマホの頭金 景表法違反の恐れ
- 4. 「16か月の横型手帳」で、仕事と私生活の切り替えがスムーズになる
- 5. 議会ホールが政治に与える影響
- 6. マウス（お口）でガジェットを操るマウス。可能性は無限大
- 7. WindowsのドライブレターはA〜Z以外も実は使える
- 8. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
- 9. 楽天市場の初売りは1月1日から！ お得な福袋を発売、特設サイト開設中
- 10. LINEアプリに「生茶パンダ×かまってウサちゃん」の無料着せかえが11月11日までの期間限定で登場！さっそく適用してみた
- 11. 「料理人」としてのアーティスト、「寿司」としてのメディアアート：「TOKYOからみえる景色と展望の彼方」MATトークレポート
- 12. OPPO製スマホ投入の狙い、料金据え置きはなぜ？ ソフトバンク5G担当者インタビュー（石野純也）
- 13. FiiOやNoble Audioのオーディオ製品が最大70%オフ「B級品セール」
- 14. AIにテキストを入力するだけで3Dの部屋が自動的に生成できる「Text2Room」が開発される
- 15. 世界最大級の海賊版ライブラリ「Z-Library」がドメイン差し押さえに備えて「サイトにアクセスするためのブラウザ拡張機能」をリリース
- 16. 胸アツだった宇宙の事件簿2025
- 17. 高知県「おきゃく文化」メディア向け体験取材会 / 「ドモホルンリンクル」5年ぶりの大型リニューアル【まとめ記事】
- 18. 【トレビアン】まともにググれなくなって「申し訳ありません」 Googleでエラー発生？
- 19. 【トレビアン動画】ニコニコ動画で大人気のガチムチ、ビリー・ヘリントンが来日！
- 20. 萌え女子大生のスマホレビュー
- 1. ぱんちゃん璃奈 契約解除を報告
- 2. 有馬記念 前日最終オッズを発表
- 3. 中谷潤人 ジャッジ僅差に物議
- 4. 山本由伸 モデルと破局していた?
- 5. 阿部詩の変ぼう姿にネット騒然
- 6. 有馬記念 マイネルエンペラーG1
- 7. 板東湧梧 誕生日に結婚を発表
- 8. 置き石マーキング 被害額1350万
- 9. レッドブル傘下 大宮は今季終了
- 10. 神戸・汰木 神戸への感謝つづる
- 11. ジダンでもロナウジーニョでもない!? R・カルロスが“最高のチームメイト”に選んだのは…… 「ベッカムはチームのために存在した。チームが必要とするすべてを彼はやってくれた」
- 12. 神戸 乾貴士の完全移籍を発表
- 13. WBC 侍JAPAN「大谷投手になる」
- 14. 「トラジェクトマシン」の限界
- 15. 井上尚弥、世界戦27連勝 中谷潤人は転級初戦で判定勝ち
- 16. 井上尚弥、史上最多の世界戦27連勝！ ピカソと12R激闘、判定3-0も「今夜は良くなかった」苦笑い
- 17. ホープフルS ロブチェンG1初制覇
- 18. 「え？」「まじか」「めっちゃ心配」三笘薫、首位アーセナルで驚きのメンバー外にSNS騒然「まさかまた怪我とかじゃないよな」
- 19. 井上尚弥 史上最多世界戦２７連勝 大差判定でピカソ下しメイウェザー超えも反省「良くなかった」…来年５月東京ドーム決戦へ「期待しててください」
- 20. 初２戦連続判定勝ちの井上尚弥は反省「よくなかったですね」年４戦完遂で「ちょっと疲れた」来年５月中谷戦にも言及「日本のファンの皆さん、期待しててください」
- 1. 井上尚弥 ピカソに判定で完勝
- 2. 宮崎氏 元夫が養育費巡る嘘告白
- 3. 高山一実&ふくらP 離婚を発表
- 4. M-1Vのたくろう 大企業がCM起用
- 5. 「ずとまよ」上海公演の中止発表
- 6. Mステで15年ぶり登場 面影がない
- 7. コナン レンガ扉が25年ぶり変更
- 8. 67台が絡む事故 新たに遺体発見
- 9. 芦田愛菜が1級合格「え〜っ!」
- 10. 中谷潤人 初戦で苦闘も判定勝ち
- 1. 「ズートピア2」病院で特別上映
- 2. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
- 3. 歯の裏に腫瘍? 7歳次男を手術へ
- 4. 箸が止まらない 静岡のラーメン
- 5. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
- 6. 16タイプ別 恋愛成就コーデ
- 7. 【資生堂】マキアージュ、エリクシール、インテグレートetc...2019春夏新作発表会をレポート！
- 8. 娘のピアノ発表会 参加費に蒼白
- 9. ドミノ・ピザ お正月セット発売
- 10. 「働いていない」専業主婦の葛藤
- 11. パディントンが日本橋にやってる
- 12. BOTANIST 春限定の香りが登場
- 13. くら寿司で26日から「年末年始フェア」開催中！ウニ・カニ・寒ブリなど豪華食材が集結。
- 14. 双子座2026年「実力を磨く」1年
- 15. 男ウケ抜群！いつものボブにゆるっと毛先パーマをプラスして♡
- 16. 結婚して3年で、離婚届を突きつけた男。夫を思い留まらせた、妻からの意外な提案とは
- 17. 【大阪･梅田】陶芸教室併設!ラテアートがかわいいカフェをご紹介♡
- 18. 「ピュアすぎる父親」に作者直撃
- 19. GUの「ふわふわブルゾン」が優秀
- 20. 名古屋でいちご尽くしの冬限定スイーツ&アフタヌーンティー！さくふわ新作スコーンなど