¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤Ïº£²Æ¤ÎÀ®¸ù°ÜÀÒ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç7¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò·è¤á¡¢CL¤È¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥´¡¼¥ë´ØÍ¿¤ÏÆó·å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºòÇ¯12·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡ØTransfermarkt¡Ù¤¬¼¨¤·¤¿¥ô¥©¥ë¥Æ¥Þ¡¼¥Ç¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï750Ëü¥æ¡¼¥í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8500Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸½ºß¡¢Èà¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï