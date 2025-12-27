◇イングランド・プレミアリーグブライトンーアーセナル（2025年12月27日ロンドン）ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が27日、首位アーセナルとの注目の一戦でベンチ外。まさかのメンバー外にネット上から「どうした?」「大丈夫なのか」「何があった」と衝撃が走った。三笘は左足首負傷し、9月27日のチェルシー戦以降は公式戦10試合連続で欠場していたが今月13日の敵地リバプール戦で77日ぶりの実戦復帰。続く前節のサ