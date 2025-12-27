¡Ú¥ê¥ä¥É¶¦Æ±¡Û¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÉ±ÒÀï¤Ç¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢Ã±ÆÈ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£