Ãæ¹ñ³°¸òÉô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î27Æü¡ÛÃæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï27Æü¡¢²¦µ£¡Ê¤ª¤¦¡¦¤­¡Ë¶¦»ºÅÞÃæ±ûÀ¯¼£¶É°Ñ°÷¡¦³°¸òÉôÄ¹¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¥½¥³¥óÉû¼óÁê·ó³°Áê¡¢¥¿¥¤¤Î¥·¡¼¥Ï¥µ¥Ã¥¯³°Áê¤È²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾³°Áê¤Ï²¦»á¤Î¾·¤­¤Ë±þ¤¸¡¢28¡¢29Î¾Æü¤ËÂåÉ½ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ±ÀÆî¾Ê¤òË¬¤ì¤ë¡£