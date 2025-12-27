セリエA 25/26の第17節 パルマとフィオレンティナの試合が、12月27日20:30にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマはアドリアン・ベネディチャク（FW）、マテオ・ペレグリーノ（FW）、ヤコブ・オンドレイカ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、アルバート・グドムンドソン（FW）、ファビアーノ・パリ&