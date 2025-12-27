ファッションセンターしまむらは、「仮面ライダーシリーズ」のTシャツ各種を12月27日15時よりオンラインストア「しまむらパーク」限定にて受注生産販売を開始する。発売元はバンダイ。同商品は、人気のSDプリントをのせた、天竺素材のTシャツ。キッズは1,419円で、サイズ展開は110〜130cm・140〜160cmの2サイズ展開。メンズは1,639円で、M・L・LLの3サイズ展開。○キッズTシャツ ラインナップ「仮面ライダーゼロワン」「仮面ライダ