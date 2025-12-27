楽天グループが運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」は、2026年の初売りイベント「Rakuten初売り」を2026年1月1日0時から開催する。これに先立ち、イベントの特集ページが2025年12月26日に開設された。「Rakuten初売り」ではファッションや家電、グルメなど幅広いジャンルの福袋やお得な初売り商品を多数紹介する企画「福袋・初売り」を実施。また、楽天ポイントの進呈率があがるキャンペーン企画も複数行われ