【モデルプレス＝2025/12/27】King ＆ Princeの永瀬廉が12月27日、自身のInstagramにてライブ配信を実施。個人ファンクラブを開設することを発表した。【写真】キンプリ永瀬廉、美人女優と3度のキス◆永瀬廉、個人ファンクラブ開設 この日、永瀬は「来年の2月14日に、ファミリークラブさんではない場所なのですが、私永瀬廉の個人のオフィシャルファンクラブを立ち上げることになりました」と発表。続けて「誤解してほしくないのは