「ボクシング・１２回戦」（２７日、リヤド）スーパーバンタム級での初戦となった世界３階級制覇王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、ＷＢＣ同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝に３−０で判定勝ちした。判定が読み上げられた瞬間、ネット上では「中谷ぎり勝った」「苦しい試合だけど中谷勝ったー」「中谷大苦戦、すごい試合だった」「生き残ったぁ…！」などと勝利をたたえるコメントが寄せられた。一