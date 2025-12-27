¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼WÇÕ¡¢½÷»ÒÂç²óÅ¾¤Çº£µ¨3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥æ¥ê¥¢¡¦¥·¥ã¥¤¥×¡á27Æü¡¢¥¼¥á¥ê¥ó¥°¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥¼¥á¥ê¥ó¥°¤Ç½÷»ÒÂç²óÅ¾Âè5Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥æ¥ê¥¢¡¦¥·¥ã¥¤¥×¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬¹ç·×1Ê¬56ÉÃ46¤Çº£µ¨¡¢ÄÌ»»¤È¤â¤Ë3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥é¥¹¥È¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬2°Ì¡¢¥µ¥é¡¦¥Ø¥¯¥È¥ë¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë