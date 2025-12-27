¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼WÇÕ¡¢ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¥Þ¥ë¥³¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡á27Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï27Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤ÇÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾Âè4Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬1Ê¬10ÉÃ33¤Çº£µ¨2¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£2°Ì¤¬¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥â¥Í¡¼¡¢3°Ì¤Ï¥Õ¥é¥Ë¥ç¡¦¥Õ¥©¥ó¥¢¥ë¥á¥ó¡Ê¤È¤â¤Ë¥¹¥¤¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë