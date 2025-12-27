ガイナーレ鳥取は26日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したことを発表した。クラブは新たにTLSS(株式会社TLSS JAPAN)とユニフォームサプライヤー契約を締結。中国発のブランドであるTLSSにとって、Jリーグクラブとのユニフォームサプライヤー契約は初めてとなる。デザインについては公式サイトで「鳥取を代表する大山・浦富海岸の情景・壮大な鳥取砂丘・日本を代表す