µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï27Æü¡¢µÈÅÄÃ£Ëá»á(51)¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µÈÅÄ»á¤Ï²áµî¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ä¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¹ÃÉÜ»þÂå¤Î2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½é¤ÎÅ·¹ÄÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È¡üµÈÅÄÃ£Ëá(¤è¤·¤À¡¦¤¿¤Ä¤Þ)¢£À¸Ç¯·îÆü1974Ç¯6·î9Æü(51ºÐ)¢£½Ð¿ÈÃÏºë¶Ì¸©¢£Áª¼êÎò1993¡Á1996Ç¯:Çð¥ì¥¤¥½¥ë1997¡Á1998Ç¯:µþÅÔ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥µ¥ó¥¬1999