¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï27Æü¡¢MFÇò°æ±ÊÃÏ(30)¡¢FW¼ã·îÂçÏÂ(23)¤ÈÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Çò°æ¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£¼ã·î¤Ï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤ò20°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢J2¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥³¥á¥ó¥È¢£Çò°æ±ÊÃÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ