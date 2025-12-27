突然胸が苦しくなって息ができなくなったら、人間はパニックに陥るでしょう。 そんな症状の1つに無気肺があります。無気肺とはどのような病気なのでしょうか。 こちらでは無気肺の検査方法・治療方法について解説しています。 ※この記事はメディカルドックにて『「無気肺」とは？症状・レントゲン・原因・治療法も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：武井 智昭（