¥ì¥«¥ë¥« DREX ¥â¥¤¥¹¥È¥Ð¥ê¥¢¥ê¥Ú¥¢¥ß¥¹¥Èº£Ç¯¤Î»ä¤ÎÈ©¤òµß¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Û¤ÉÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥¹¥È¡£¤È¤¯¤Ëµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ä¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸å¤ÎÈ©¥Ð¥ê¥¢¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë½ÅÊõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ß¥¹¥È¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¿¤À½á¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀ®Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥Á¥¯¥Á¥¯´¶¡¦¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¦ÀÖ¤ß¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¡¢È©¤ÎÅÚÂæ¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¯´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»öÃæ¤Î