◆プロボクシング「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦〇中谷潤人（判定）セバスチャン・エルナンデス●（２７日サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）【リヤド（サウジアラビア）２７日＝勝田成紀】ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がＷＢＣ世界同級１０位セバスチャン・エルナンデス（２