MOROHA¤Î¥¢¥Õ¥í¤¬12·î27Æü¤Ë¡¢¡ã¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ÖºÆ½¢¿¦¡×¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£SOLD OUT¤ÇËþ°÷¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥í¡¢¤½¤·¤ÆÅ·¡¹¹â¡¹¤¬½Ð±é¤·¡¢ºÆ½¢¿¦¤Î¥¢¥Õ¥í¤òÃæ¿´¤ËÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î²Æ¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ2026Ç¯12·î¤ËÆ±²ñ¾ì¤ÇÆ±´ë²è¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ã¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¡ÖºÆ½¢¿¦¡×