女優の佐々木希がプライベートの様子を披露し、反響を呼んでいる。佐々木は２７日、自身のインスタグラムを更新。「最近のあれこれ」と題し、「母と表参道デートしたり、撮影の合間に何となく動画撮ってみたり、普段使ってるドライヤー撮ってみたり、浅草の花屋敷に行ってみたり」とつづり、ライトアップされた街を歩く姿や、長靴を履いて毛糸で編み物をする様子などをおさめたプライベートムービーなどを多数公開した。この