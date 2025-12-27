東京空港交通は、乗務員が麻しん（はしか）に感染していることが判明したことを明らかにした。周囲への感染が可能性がある期間にこの乗務員が乗務していた運行便は、12月24日の竹芝・臨海・豊洲方面発成田空港行き（午前9時45分発）、成田空港発銀座方面行き（午後1時45分発）、羽田空港発豊洲駅行き（午後5時15分発）の3便。これらの3便を利用した人のうち、利用日から10日前後に発熱・咳・鼻水などの風邪のような症状が2〜3日続