楽しいイベントが多い年末年始は、イベントの裏に潜む夫婦トラブルが最も多い時期。私の主宰する恋人・夫婦仲相談所への相談も、毎年この時期は増える傾向にあります。そこで今回は、年末年始に"あるある"な夫婦トラブルについて、昨年寄せられたリアルな妻の声をご紹介しましょう（全2回の#1）。※人物名はすべて仮名です。