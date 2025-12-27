「ボクシング・１２回戦」（２７日、リヤド）スーパーバンタム級での初戦となった世界３階級制覇王者の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝がノンタイトル戦に挑み、ＷＢＣ同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝を判定３−０（１１５−１１３、１１５−１１３、１１８−１１０）で下した。６戦ぶりの判定となった。通算成績は３２戦全勝２４ＫＯとなった。転級初戦。バンタム級時代の減量苦が軽減し「凄く良い調整