Ｍ―１王者のお笑いコンビ「たくろう」きむらバンドが２７日、インスタグラムを更新した。きむらは相方の赤木裕とのツーショット３枚と「あけおめことよろ」の文字が入った”年賀状”をつけて「ＧｏｏｇｌｅＧｅｍｉｎｉの『年賀状ジェネレーター』を試してみました！！」と投稿。「Ｇｏｏｇｌｅさんからお仕事を頂けるなんて最高。ＧｏｏｇｌｅのＡＩＧｅｍｉｎｉで簡単に年賀状が作れるみたいなので作ってみたらラクチン