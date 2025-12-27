私はアキナ（32）。結局ミサちゃん（31）は「下の子・マコトくん（5）を連れてこないでほしい」と言った私の意図を理解してくれず、私にスズカちゃんを預けようとしたため、そこから少し言い合いになり疎遠となってしまいました。カオリにはスズカちゃんと休日に遊ばせてあげられない罪悪感はありますが、私が預かってストレスがたまったり、マコトくんを連れてきて事故が起きたりする前に離れられてよかったのではないかという思