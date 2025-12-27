ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªA·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù½Å¤¤¹ø¤¬¤¢¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤­¡£ÌµÍý¤»¤º¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»ö¤À¤±ÊÒÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤È»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤»ö¤â°­¤¤»ö¤â¡¢·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡¢¤È»×¤¨¤½¤¦¡£O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù¥Î