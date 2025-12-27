½÷Í¥¤ÎÃæÃ«Èþµª¡Ê49¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÃæÃ«¤ÎÉ×¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Ó¥ª¥éÁÕ¼Ô¥Æ¥£¥í¡¦¥Õ¥§¥Ò¥Ê¡¼»á¤Ç¡ÖºòÈÕ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤Æ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ëºî¤é¤ì¤¿²ÈÂ²ÍÑ¤Î´Ê°×¥Ý¥Ç¥£¥¦¥àÀÊ¤ËºÂ¤ëÃæÃ«¤ÈµÁÍý¤ÎÌ¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÃ«¤Ï2010Ç¯¤Ëµ¡Ç½À­Äã·ìÅü¾É¤È