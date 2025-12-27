手術以外の治療法として、放射線療法とホルモン療法は重要な選択肢となります。放射線療法には外照射療法と小線源療法があり、ホルモン療法はがんの増殖に関わる男性ホルモンの働きを抑える方法です。がんの進行度や患者さんの状態に応じて、単独で行われることもあれば、組み合わせて用いられることもあります。 監修医師：新村 浩明（ときわ会 常磐病院）ときわ会常磐病院院長 いわき市医師会副会長 いわき市病院協議会副理