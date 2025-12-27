ÂæÏÑ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢ÄÌÇ¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬11Ëü¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ²áµîºÇÄã¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»²¹Í¾ÃÂ©¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¸¶°ø¤ÏÌ±½°¤Î´Ö¤Ç¡Ö°ÂÁ´´¶¤ÎÁÓ¼º¡×¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÏÀ¤¸¤ëµ­»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¤Î¾¯»Ò²½¤Ï¡¢¿Í¸ý¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ÝÂê¤«¤é¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÈ¯Å¸¤È°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÂç¤Ê´íµ¡¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀ¯ºö¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢½»Âð²Á³Ê¡¢ÄÂÎÁ¿å½à¡¢°é»ù¥ê¥½¡¼¥¹¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Êä½õ¶â¤ä¼êÅö¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð»º°ÕÍß¤Î²þÁ±¤ò»î¤ß¤ë¤â¤Î¤À