ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『Chirstmas Party2025』が26日、都内で開催された。ぺむ pem、くつこ Marimba、りほやん riho○「動悸がします」「会場の熱気に圧倒されました」『Chirstmas Party2025』では、青と白の世界観を表現した会場に50名のライバーが集結。オープニングのインタビューで、みのり Minoriが「クリスマスはレベルの高い戦い」と話していたように、ハイレベルな戦いが繰り広げられた。