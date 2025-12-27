中谷潤人VSセバスチャン・エルナンデスボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナで、スーパーバンタム級ノンタイトル12回戦に臨み、WBC世界同級10位セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）と激突した。中谷は階級を一つ上げた転向初戦。無敗同士の対戦だった。中谷は9月にWBC＆IBF世界バンタム級の2本のベルトを返上。世界スーパーバ